Montecilfone, il serbatoio dell’acqua sarà abbattuto dopo i danni del sisma

A Montecilfone ci sono rischi di crollo per il serbatoio dell’acqua e la struttura, che presenta diverse lesioni, dovrà essere abbattuta.

Lo conferma il sindaco, Franco Pallotta, a margine di un incontro con i tecnici, i vigili del fuoco e il commissario di Molise Acque, Massimo Pillarella.

In attesa di individuare una soluzione per l’abbattimento, l’impianto è stato svuotato in via precazionale e la zona di sicurezza è stata estesa.

Per ora sono una trentina le famiglie sfollate in paese.