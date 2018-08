Il capo della Protezione civile Borrelli a Campobasso: sciame sismico in atto, occorre mantenere alta la guardia

di ANNA MARIA DI MATTEO

A cinque giorni dall’ultima forte scossa di terremoto, il Capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli è arrivato in Molise per partecipare alla riunione del Centro di coordinamento soccorsi che si è svolta nella sede della prefettura di Campobasso. Un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto, il governatore Toma, l’assessore Cavaliere ed i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e delle associazioni di volontari presenti nel cratere sismico per prestare soccorso e aiuto agli sfollati. Un vertice che è durato oltre un’ora al termine del quale Borrelli ha fatto il punto con i giornalisti. Il capo dipartimento ha annunciato il pieno sostegno alle popolazioni terremotate ma ha anche invitato i cittadini ed i sindaci a mantenere alta la guardia. “Lo sciame sismico è tutt’ora in corso e non escludiamo possano verificarsi altre scosse, anche di magnitudo superiori a quelle registrate lo scorso 16 agosto”, ha detto Borrelli che ha annunciato il potenziamento del servizio di protezione civile regionale, attualmente smantellato. Nelle prossime ore il Governo potrebbe concedere lo stato di emergenza, non appena la Regione avrà prodotto tutta la documentazione. Borrelli che era atteso anche a Guglionesi e negli altri paesi del cratere sismico, al termine del vertice è ripartito subito, alla volta di Ischia, per partecipare al primo anniversario dal terremoto di Ischia. Con molta probabilità il Capo della Protezione civile tornerà in Molise, stavolta nei comuni maggiormente colpiti dal sisma.