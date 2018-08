Anziani e assistenza in famiglia: dalla Regione contributi per le donne lavoratrici

Tempi di conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. Un tema che riguarda principalmente il mondo femminile e, in particolare, le donne che si prendono cura e prestano assistenza a persone anziane non autosufficienti. Per venire incontro alla necessità di conciliare sia la vita lavorativa sia l’assistenza prestata a favore di un anziano, la Regione Molise ha attivato la procedura per la concessione dei cosiddetti voucher di conciliazione, ovvero un contributo economico di sostegno. Destinatarie dell’intervento sono donne in età lavorativa dai 18 ai 65 anni, inattive, disoccupate e occupate, che assistono un anziano non autosufficiente di età superiore a 65 anni, entro il 2° grado di parentela o affinità. In particolare, le donne disoccupate verranno prese in carico dall’Ambito sociale di riferimento attraverso un percorso che ne favorisca l’inclusione socio-lavorativa.

Oltre ai voucher di conciliazione, oggetto di uno specifico avviso pubblico, è in arrivo un’altra misura di sostegno destinata sempre agli anziani non autosufficienti. Si tratta, in questo caso, di un bando destinato a soggetti privati, operanti nel sociale, la cui attività sia rappresentata dall’erogazione di servizi di cura e assistenza.

Entrambe le misure varate dalla Regione fanno riferimento al POR – FESR – FSE 2014-2020.

“Abbiamo pensato di offrire un sostegno a quelle donne che curano all’interno delle mura domestiche, familiari non autosufficienti” – ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma – un lavoro molto spesso sottovalutato ma che richiede impegno e sacrifici quotidiani. Da un lato tendiamo a favorie la partecipazione delle donne che si trovano in questa condizione a percorsi di politica attiva o a facilitare la loro partecipazione al mondo del lavoro; dall’altro – ha concluso Toma – miriamo a far emergere il lavoro sommerso legato a questo tipo di prestazioni”.