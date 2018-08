Criminalità organizzata, dai 5 Stelle la proposta di una Commissione Antimafia per il Molise

Che il Molise sia una regione soggetta ad infiltrazioni malavitose è purtroppo un fatto noto e acclarato. A facilitare l’importazione di manodopera criminale e di interessi a taglio delinquenziale c’è un fattore geografico insormontabile: il confine con la Puglia e con la Campania. Due fattori importanti, ma non certo gli unici, che fanno del Molise un territorio di conquista criminale e non più isola felice come per tempo è stata presentata una regione che felice non lo è mai stata. Riciclaggio di denaro sporco, rifiuti pericolosi, commercio di sostanze stupefacenti, sono soltanto alcuni degli interessi che le organizzazioni malavitose ormai da tempo hanno sviluppato in Molise.

Al fine di un monitoraggio del fenomeno e di una sua conoscenza nel dettaglio ai fini del contrasto, il Movimento 5 Stelle ha elaborato una proposta di legge regionale per l’istituzione di una Commissione Antimafia. La proposta è, al momento, al vaglio degli iscritti alla piattaforma Rousseau.

“La Commissione – ha dichiarato il portavoce M5S in Consiglio regionale Vittorio Nola – avrà carattere temporaneo ed è pensata per una durata non superiore ai due anni, proprio per tenerla quanto più possibile slegata dalla politica, come ritiene giusto anche la Commissione parlamentare d’inchiesta. Sarà lo strumento con cui effettuare studi sui fenomeni mafiosi e malavitosi collegati alla criminalità organizzata nella nostra regione, avrà il compito di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso, adottare iniziative che vadano a rafforzare la cultura della legalità, analizzare le azioni della criminalità organizzata, soprattutto quelle connesse alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e voto di scambio.”

La Commissione avrà anche l’obiettivo di avviare utili collaborazioni in ambito regionale con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali (anche straniere), con le figure istituzionali all’interno della pubblica amministrazione e con i responsabili per l’attuazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.