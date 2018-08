Bifernina, i controlli proseguono per tutta la settimana. Strada ancora bloccata

Si è tenuto in mattinata un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione. Insieme al Presidente Toma i tecnici che stanno effettuando le verifiche. Con l’Anas è stato concordato di proseguire i controlli per tutta la settimana. Il punto della situazione verrà effettuato nuovamente tra giovedì e venerdì. La Bifernina rimarrà quindi chiusa fino alla fine dei controlli. E’ previsto nelle prossime ore l’arrivo in Regione del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “La situazione al momento fa ben sperare – ha detto il Presidente Toma – poiché i controlli sinora effettuati hanno dato esito negativo. Abbiamo concordato con l’Anas di proseguire ulteriormente al fine di verificare integralmente ogni dettaglio”.