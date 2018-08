Centinaia di visitatori alla scoperta del borgo medievale di Fornelli

Anche quest’anno sono state davvero tante le persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora alla scoperta del centro storico di Fornelli, inserito a pieno titolo nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Lo spunto lo ha offerto come sempre la rievocazione storica che ha permesso ai visitatori di rivivere atmosfere dal sapore medievale. Dopo l’apertura del ponte levatoio, tutti al seguito del re e della regina alla scoperta dei mestieri, delle botteghe e degli spettacoli che nel medioevo animavano le corti e le piazze. Grazie anche a questa manifestazione, Fornelli rafforza quel progetto di più ampio respiro che negli anni ha permesso di rivitalizzare il centro storico e di valorizzarlo attraverso una serie di iniziative di promozione turistica. Ad allietare la serata conclusiva, ci hanno pensato gli sbandieratori e i musici di Sessa Aurunca, i “Giullari di spade” con musiche, fuoco e acrobazie; le danze aeree della “Compagnia visionaria” e lo spettacolo col fuoco della compagnia “Il Tetraedro”. Molto apprezzate anche le musiche proposte dai “bottari” di Macerata Campania. Ma il momento più atteso è stato naturalmente il gran finale dell’incendio del castello. Come sempre le giornate al borgo non hanno deluso le aspettative. Merito della Pro loco, del Comune dei volontari e dei fornellesi. Tutti ci hanno messo del proprio per la buona riuscita della manifestazione.