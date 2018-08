Viadotto del Liscione: 35 sindaci chiedono interventi urgenti al Governo

Viadotto del Liscione osservato speciale e la diga, dopo gli eventi sismici e la tragedia di Genova. Sull’arteria e l’invaso i controlli da parte di Molise acque, Anas e Vigili del fuoco, che hanno dato rassicurazioni sull’assenza di criticità. Ma trentacinque sindaci si sono mobilitati per interventi immediati sulla struttura. Il primo cittadino di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, ha scritto al premier conte, ai ministri di Trasporti e Infrastrutture, dell’Interno, di Economia e Finanze, al governatore Toma e all’assessore ai trasporti e infrastrutture, nonché alla delegazione parlamentare molisana e per conoscenza al prefetto. Ha voluto focalizzare l’attenzione su un viadotto costruito in cemento armato oltre 50 anni fa, in una zona rischio sismico, alto 60 metri, su un invaso tra i più grandi d’Europa, capace di raccogliere 173 milioni di metri cubi. Amoroso chiede che venga destinata parte dei circa 100 milioni di euro, annunciati al Ministro Tria come spendibili immediatamente, per effettuare controlli strumentali sofisticati sull’infrastruttura del Liscione e per realizzare eventuali opere di consolidamento. Il primo cittadino di Petrella si è fatto portavoce anche dei sindaci di Busso, Campochiaro, Casacalenda, Casalciprano, Castellino sul Biferno, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montemitro, Pietracupa, Provvidenti, Ripalimosani, Rotello, San Giuliano del Sannio, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elena Sannita, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Toro e Vinchiaturo.

Nella lettera ha chiesto anche di verificare, nel minore tempo possibile, le attività di manutenzione fino ad ora eseguite e quelle da eseguire sul viadotto.