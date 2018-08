Isernia. Comitato scuole sicure: verifiche urgenti sugli edifici di competenza della Provincia

Procedere urgentemente con le verifiche sugli istituti superiori della Provincia di Isenria. Questo il succo dell’ennesimo appello del comitato scuole sicure e della consulta provinciale degli studenti rivolto al presidente dell’ente di via Berta Lorenzo Coia. “In verità – ha spiegato la portavoce del comitato Sandra Marcucci – già ad aprile avevamo chiesto tutta la documentazione relativa agli istituti scolastici, senza però ottenere alcuna risposta se non un accenno a un bando per i fondi per le verifiche strutturali. Ebbene – dice ancora – se questi soldi sono stati stanziati è arrivato il momento di utilizzarli. E in fretta, perché l’inizio dell’anno scolastico si avvicina e il terremoto di questi giorni impone un controllo alle strutture che – è bene ricordare – risalgono agli anni ‘60”. Genitori e studenti si appellano al senso di responsabilità del Presidente Coia chiedendo, oltre alle verifiche necessarie, anche la convocazione di un consiglio provinciale sulle scuole, per illustrare a tutti gli interessati le criticità, i progetti e la tempistica di soluzioni “chieste ormai da troppo tempo”. Intanto dall’ente di via Berta arrivano le prime risposte: nei prossimi giorni – ha assicurato il consigliere delegato alle infrastrutture Mike Matticoli – saranno effettuati controlli su tutti gli edifici scolastici di competenza della Provincia. Nel frattempo si sta procedendo con le verifiche sulla rete stradale e in particolare sui viadotti. Per ora non sono emersi danni. “L’unica grande criticità – ha detto ancora Matticoli – deriva dalla carenza di manutenzione ordinaria di fatto inibita dai pesantissimi tagli operati negli ultimi anni dal Governo”. Del resto al situazione in cui versa il viadotto del Verrino è sotto gli occhi di tutti. E purtroppo questo non è un caso isolato.