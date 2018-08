Sisma, Bifernina chiusa. In corso sopralluoghi sui piloni. E la Provincia chiude le scuole in cinque comuni

di ANNA MARIA DI MATTEO

E’ durata oltre un’ora la riunione del Comitato per la sicurezza che si è svolta in prefettura a Campobasso per fare il punto della situazione dopo le due scosse di ieri di magnitudo 5.1 e 4.4 con epicentro Montecilfone. Al vertice erano presenti il governatore Toma, il responsabile della Protezione civile regionale Giarrusso, l’Anas, le forze dell’ordine che sono impegnate sul territorio. La situazione, ha fatto sapere il governatore Toma al termine dell’incontro è sotto controllo. Sono in corso sopralluoghi nei comuni vicini all’epicentro, anche se, ha dichiarato Giuseppe Giarrusso, la situazione più critica sembra essere quella di Guglionesi, dove c’è un fabbricato disabitato che si sta inclinando pericolosamente su alcune abitazioni vicine.

Ma ciò che preoccupa maggiormente è la situazione che riguarda la viabilità, in particolare la Bifernina. Il viadotto che sovrasta la diga è stato chiuso al traffico ieri notte, a scopo precauzionale. Al termine della riunione del Comitato della sicurezza è stato deciso che resterà ancora chiuso per consentire verifiche e sopralluoghi approfinditi sui piloni dell’intero viadotto, il Molise 1. Ma a far scattare l’allarme erano state le condizioni di un altro viadotto, di pochi metri, che si trova tra i comuni di Palata e Guardialfiera. “Lì – ha detto Giarrusso – è saltato il terrapieno, ci sono segni evidenti di piccoli cedimenti che hanno indotto l’Anas a chiuderlo”.

Verifiche e controlli, è stato detto nel corso della riunione in prefettura, sono stati eseguiti dai tecnici di Molise Acque anche alla diga, in particolare al potabilizzatore e alla condotta di adduzione. In questo caso non sono state rilevate criticità. In queste ore anche la Provincia di Campobasso è impegnata nelle verifiche sui 1500 chilometri di strada di propria competenza. Non solo. Il presidente Battista, che ha anticipato il rientro dalle vacanze per seguire da vicino l’evolvere della situazione, ha fatto sapere che dopo le strade, i controlli interesseranno le scuole di propria competenza. Intanto la Provincia ha disposto la chiusura della scuola di Guglionesi, Termoli, Larino, Montenero di Bisaccia e Campomarino per consentire l’esecuzione di verifiche mentre il ministro dell’Istruzione Bussetti ha chiesto all’ufficio scolastico regionale di attivare un apposito monitoraggio per accertare eventuali danni alle scuole o altre criticità connesse legate all’avvio del nuovo anno scolastico. “Il Muir – ha detto il ministro – Bussetti – è pronto a dare tutto il supporto necessario”.