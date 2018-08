Vasto: i carabinieri stroncano traffico di droga gestito da tre famiglie Rom. Assuntori anche dal Molise

Blitz all’alba dei carabinieri di Vasto che hanno messo fine a un traffico di sostanze stupefacenti gestito da tre famiglie Rom che fanno capo ai Bevilacqua, ai Di Rocco e ai De Rosa. Quindici le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto Gabriella De Lucia. Dodici sono finite in carcere, tra loro 7 uomini e 5 donne. Altri due ai domiciliari e una persona con l’obbligo di dimora nella provincia di Chieti. L’operazione è scattata alle prime luci del giorno e ha coinvolto anche un elicottero e cani antidroga. Tre le abitazioni individuate dai carabinieri e ritenute i punti nevralgici per lo spaccio soprattutto di cocaina ed eroina. Una casa a San Salvo gestita da tre nuclei familiari, una a Vasto in cui vivono due famiglie e una a Casalbordino. L’operazione condotta insieme al nucleo investigativo di Chieti ha portato al sequestro di 600 grammi di eroina in 26 dose preconfezionate, 30 grammi di cocaina e circa undicimila euro in contanti. Sotto sequestro anche numerosi bilancini di precisione e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. La droga era nascosta in un deposito di legno e in alcune intercapedini dei bagni. Stando alle indagini almeno 40mila euro il guadagno mensile per ogni famiglia. Un’attività – come spiegato dal pm De Lucia- che coinvolgeva tutti i membri della famiglia. Anche i minori erano a conoscenza dello spaccio.

L’eroina veniva venduta a 20- 25 euro a grammo, la cocaina a 80 euro. In alcuni casi veniva pagata anche con oggetti di valore come gioielli e televisori di provenienza illecita. Molti assuntori arrivavano anche dal Molise come spiegato dal comandate della compagnia di vasto Amedeo Consales.