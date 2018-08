Terrore in Molise, nuova scossa di terremoto: magnitudo 5.2, epicentro Montecilfone

Attimi di terrore in tutta la regione, ma soprattutto nel basso Molise per una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5,2 , con epicentro sempre Montecilfone, ad una profondità di 9 chilometri. Il sisma, alle 20,19. La gente è scesa in strada, in preda al panico. Centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine presi d’assalto. Sono in corso verifiche per accertare eventuali danni. Il terremoto è stato avvertito anche nel Lazio, Abruzzo e Campania. Subito dopo due repliche: 2.8 stesso epicentro, 3.0 a Guglionesi. Dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fanno sapere che si tratta di un terremoto simile a quello di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002. Si susseguono scosse di assestamento. Rettifica dell’Ingv: la magnitudo è di 5.1.

Verifiche in corso nei comuni più vicini all’epicentro. Il sindaco di Montecilfone Pallotta ha dichiarato che non ci sono danni importanti, mentre la scuola è stata adibita a centro di coordinamento e di promo soccorso e per la sistemazione di anziani e disabili.

Seguono aggiornamenti