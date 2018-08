Maltempo: disagi per la pioggia, frane e strade chiuse a Tavenna e Guglionesi

Emergenza nei comuni dell’hinterland costiero per la pioggia abbondante caduta questa mattina che ha causato allagamenti e disagi sulle strade. Tra i Comuni più colpiti c’è Tavenna che rischia l’isolamento. La Provinciale 163 che va verso Palata è interdetta per la caduta di un albero che blocca la carreggiata. La stessa provinciale tra Tavenna e Mafalda rischia la chiusura per il fango presente in strada. Problemi anche al Municipio dove l’acqua è arrivata fin dentro gli uffici comunali, allagando i locali. Tanti disagi anche a Guglionesi dove la violenza dell’acqua ha fatto saltare i tombini. Acqua e fango hanno invaso strade e garage. In via Lampedusa è franato un pezzo di costone. Metri e metri cubi di terra si sono riversati nel piazzale e sui garage di due ville dove risiedono 4 famiglie che ora rischiano l’evacuazione.