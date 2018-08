Isernia. Infastidisce alcune ragazze nella villa comunale, denunciato nigeriano

A Isernia un immigrato di origine Nigeriana, è stato controllato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in quanto stava infastidendo alcune ragazze all’interno della villa comunale. L’immigrato ha fornito delle false generalità ai Militari operanti, che una volta proceduto all’identificazione tramite il foto-segnalamento eseguito presso gli Uffici del Comando Provinciale, hanno scoperto la sua reale identità. Nei suoi confronti è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Sempre a Isernia un pregiudicato del luogo, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria. Per oltraggio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, è stato invece denunciato un Isernino, controllato dagli stessi Militari, nel centro storico del Capoluogo, che si era sdraiato all’interno della Fontana Fraterna in evidente stato di ubriachezza.