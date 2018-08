Proposte e progetti per rilanciare l’Alto Molise, incontro a Capracotta

Infrastrutture colabrodo, servizi sempre più carenti e assenza totale di investimenti, stanno trasformando il territorio in un deserto. E i pochi che restano a vivere in Alto Molise fanno fatica ad andare avanti. Da queste considerazioni ha preso spunto il convegno proposto a Capracotta dall’associazione Libero Pensiero, presieduta da Domenico Mancini. Durante l’incontro – moderato dal collega Enzo Di Gaetano – sono state fatte anche delle proposte concrete per invertire la rotta. La montagna – ha detto il sindaco Candido Paglione nell’intervista rilasciata a Teleaesse.it – deve essere rimessa al centro del dibattito politico e rilanciata anche attraverso una fiscalità agevolata.

Per il presidente della Regione, Donato Toma, le prime risposte a questo territorio dovrebbero arrivare dal Patto per il Molise, puntando in particolare sulla risorsa turismo e sull’agricoltura.