Il terremoto non ferma i malviventi: esplode nella notte il bancomat a Campomarino

Neanche la scossa di terremoto che ha fatto tremare tutto il Molise e le regioni vicine ha distolto un gruppo di malviventi dai progetti criminali. Intorno alle 4 il bancomat della Banca popolare pugliese di Campomarino è stato fatto saltare in aria. Tanti danni e colpo a segno per un bottino di qualche migliaia di euro. Sul posto per i rilievi e le indagini i carabinieri. Presa di mira questa volta lo sportello di piazza Skanderberg, proprio al centro del paese di fronte alla farmacia.