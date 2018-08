San Felice: disposta l’autopsia sul corpo del 15enne investito da uno scooter

Il Tribunale dei minori di Campobasso ha disposto l’autopsia sul corpo di Cristian Zara il 15enne di San Felice del Molise deceduto dopo essere stato investito dallo scooter di un suo amico. Dopo Ferragosto verrà conferito l’incarico per chiarire le cause del decesso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Montefalcone che hanno sequestrato anche il mezzo. Questa sera alle 21 nella chiesa di San Felice Papa una veglia di preghiera per Cristian. E il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui sarà fissato il funerale.