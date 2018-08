Termoli, uomo di 45 anni rischia di annegare: salvato da un bagnino volontario

Alle 17 circa è stato effettuato un salvataggio a 100 metri dalla riva con l’ausilio del pattino di salvataggio nella postazione denominata Delfino 2 lato nord tra il lido la vela e il lido la piovra da un volontario bagnino di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento sezione di Guardialfiera avente in gestione il tratto di spiaggia libera dal comune di Termoli. Il bagnante era in pre annegamento ma tempestivo è stato il soccorso ed è stato tratto in salvo. Comunque è stato necessario avvisare il Soccorso Medico Avanzato (118) che lo hanno portato in ospedale. Sul posto è intervenuto il Capo Nucleo dell’associazione Antonio Pirro che ha informato dell’accaduto il Direttore della SNS sez. di Guardialfiera Nicola Fratangelo. Come sempre sarà stilato un rapporto e consegnato alla Capitaneria di Porto.