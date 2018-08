Emergenza in mare. Erano partiti in mattinata dal porto di un centro abruzzese per una gita alle Isole Tremiti, quando la barca ha cominciato a imbarcare acqua fino a rovesciarsi. Cinque giovani sono stato messi in salvo da un intervento della Guardia Costiera di Termoli, con il personale in servizio sull’arcipelago delle Diomedee.