San Pietro in Valle, i festeggiamenti in onore di San Donato e San Nicola

Quelle dedicate a san Nicola e a San Donato, patrono del paese, sono senza dubbio le giornate più sentite a san Pietro in Valle. Il clou dei festeggiamenti come sempre con la tradizionale deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti. Poi la messa, celebrata da padre Macario Manibba e dal vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo. Si sono entrambi soffermati sull’importanza che riveste questa festa per l’intera comunità, oltre che naturalmente sulla figura di san Donato. Oltre alla processione, fra i rituali di questa festa spicca quello della distribuzione del pane, ha spiegato Rosetta Fazioli, del comitato feste. Questa ricorrenza richiama gente anche dai paesi vicini, mentre per chi lavora e vive lontano da San Pietro in Valle questa è l’occasione giusta per tornare a casa e riabbracciare parenti e amici, ha ricordato Franco Fazioli. Per tutti questi motivi questa ricorrenza è importante non solo per San Pietro in Valle, ma anche più in generale per Frosolone, ha commentato il sindaco, Giovanni Cardegna. Una comunità dinamica, ma soprattutto ospitale. I visitatori si sentono come se fossero a casa loro. A maggior ragione in questi giorni di festa.