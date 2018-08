Termoli: più sicurezza in strada con autovelox e ‘street control’

Parola d’ordine: sicurezza in strada, che vuol dire… non esagerare con la velocità, ma anche controlli serrati su bolli, assicurazioni e auto rubate. Partono questa settimana a Termoli i due sistemi voluti dall’Amministrazione Sbrocca per mettere un freno ai comportamenti sbagliati di chi si mette alla guida. Due autovelox mobili e il cosiddetto street control. I due rilevatori di velocità saranno sistemati inizialmente a Rio Vivo e sul lungomare nord, teatro in passato di incidenti e investimenti mortali, luoghi dove spesso la strada viene scambiata per una pista. Circa 40mila euro il costo per il Comune fino al 2020. L’altro sistema, più complesso, ma dalle grandi potenzialità si chiama ‘Street control’, utilizzato già nelle grandi città, le più vicine Foggia e Pescara. Si tratta di una forma di rilevamento tramite telecamere, smartphone e tablet e che permette di mappare in pochi istanti la storia di un’auto e scoprire se è in regola con revisione, bollo, assicurazione e anche se risulta rubata. Un forte deterrente anche per chi arriva a Termoli per delinquere, considerato che solitamente i malviventi si muovono su auto rubate. Non un’iniziativa per fare cassa, ma con l’unico scopo di tutelare gli stessi automobilisti, cittadini e turisti, ha assicurato il sindaco Angelo Sbrocca. “Ci sono auto che circolano contro legge e in caso di incidente nessuno risarcisce” ha aggiunto.

Il costo dello street control per 24 mesi sarà di 18mila euro. A breve due telecamere fisse verranno posizionate agli ingressi della città, una mobile sarà installata su un’auto della polizia municipale. Il sistema, in mezzo secondo, fornisce già i dati sulla targa fotografata. Ha una capacità di lettura di 100 foto al secondo, con 6mila scatti al minuto. Contestualmente ci saranno 10 smartphone con applicazione dedicata che farà lo stesso tipo di controllo con i vigili a piedi per le strade.