Strage in Puglia sulla statale 16: morti 12 braccianti, lunghe code a sud di Termoli

Pomeriggio di lavoro intenso per la polizia stradale di Termoli impegnata per diverse ore sulla Statale 16 per regolare il traffico andato in tilt dopo la chiusura della strada tra Lesina eia bivio per Apricena in Puglia per un terribile incidente che ha coinvolto un furgone e un tir con un bilancio pesantissimo, 12 morti e tre feriti tra cui l’autista del mezzo pesante. A perdere la vita la maggior parte degli occupanti del furgone, dodici uomini di origine africana stipati nella parte posteriore e di ritorno da una giornata di lavoro nei campi. In direzione sud si è subito creata una coda di auto all’uscita da Termoli. Al bivio di Campomarino le macchine dirette in Puglia sono state deviate verso l’autostrada. La tragedia arriva a soli due giorni da un incidente molto simile sempre in Puglia in cui hanno perso la vita altri 4 braccianti di origine africana.