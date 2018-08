Isernia. Al via progetto per realizzare capi d’alta moda colorati con tinture naturali

Recuperare un luogo – Pettoranello – e un patrimonio di competenze per rilanciare il settore moda, puntando su servizi innovativi, ma soprattutto sulla qualità che contraddistingue il made in italy. Da questi presupposti è nata una start up – Creazioni Moda – e un progetto: “I colori della natura”, che punta a utilizzare tinture naturali per colorare i tessuti. I primi risultati del progetto sono stati presentati durante un incontro organizzato al Musec, il Museo dei costumi di Isernia. Ma ecco i progetti nel dettaglio: “Nell’ambito delle attività progettuali si è costituita, a Pettoranello del Molise, una start up innovativa, CreAzioni Moda, con l’obiettivo di: realizzare linee prodotto moda 100% made in Italy rispettose dell’ambiente, di coloro che vi lavorano e della salute dei consumatori; intercettare e soddisfare la crescente richiesta di produzioni 100% made in Italy proveniente dal mercato e dalle stesse aziende/griffe della moda (Reshoring); soddisfare, nel legarsi ad un luogo, la crescente richiesta dei consumatori sul chi e sul come vengono realizzati i capi (who made my clothes).

“I colori della natura” è un progetto imprenditoriale promosso dalla start up innovativa CreAzioni Moda, nell’ambito della misura High Tech Business della Regione Molise, teso a riscoprire e indossare le antiche colorazioni naturali dei tessuti. In collaborazione con il CNR – ISMAC di Biella, la cooperativa CreAzioni Moda ha realizzato alcuni prototipi utilizzando tecniche di tintura naturale dei tessuti così come richiesto da una crescente fascia di consumatori che li considera:

a) più salubri, più rispondenti alle loro esigenze e maggiormente rispettosi dell’ambiente;

b) particolarmente indicati per coloro che avvertono problemi di dermatiti allergiche da contatto dovute all’uso di coloranti di sintesi come evidenziano numerose ricerche scientifiche.

Una collaborazione, quella con il CNR, che può prefigurare la creazione di un “Centro sperimentale” (vedi delibere sopra richiamate) dedicato al tema delle tinture naturali con il quale attrarre/aggregare giovani stilisti ed imprese manifatturiere”.