Termoli: black out di ore a Rio Vivo, disagi enormi per tutti. I turisti abbandonano le strutture

Odissea per turisti e residenti di Rio Vivo a Termoli che ieri sera, 3 agosto, nel pieno dei festeggiamenti di San Basso sono rimasti improvvisamente senza luce, intorno alle 22. La corrente non è più tornata e nonostante i tentativi di chiamare Enel e perfino il Comune i disagi, enormi, sono durati per tutta la notte. Perchè a parte una mezzora dopo le 3, quando la luce è tornata, poi è andata di nuovo via. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 8,30 di stamattina dopo continue interruzioni. Il black out ha interessato circa 600 metri di Rio Vivo, da Giorgione fino alla zona della scuola. Tutti i lidi al buio, residenti al buio, alcuni dei quali non sono neanche potuti uscire di casa, intrappolati come topi, con i cancelli rimasti serrati in assenza di elettricità. Tutta colpa di un trasformatore bruciato nell’unica cabina Enel che serve tutta la zona. Una situazione paradossale, da terzo mondo, come ha commentato più di qualcuno, e che solo per caso non si è trasformata in qualcosa di più grave. Al ristorante Giorgione, c’era una cena in corso. I clienti hanno abbandonato la sala, e tanti alimenti sono stati buttati non potendo neanche utilizzare congelatori o frigoriferi. Anche gli stabilimenti balneari erano pieni e i disagi economici, per tutti, sono stati enormi.

Già il 29 giugno c’era stato un black out simile, ma era durato solo un’ora. Purtroppo può succedere ancora, e la paura di chi lavora e chi vive in questa parte di Rio Vivo è tanta. E’ possibile che in una zona così densamente popolata in estate non si possa prevedere un circuito di emergenza? Intanto gli operatori pensano a una class action contro l’Enel e contro chi aveva il potere di intervenire e non l’ha fatto, lasciando un quartiere abbandonato al suo destino.