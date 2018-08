Floyd Opera, nuovo concerto al teatro sannita di Pietrabbondante

Forti dei buoni consensi riscossi negli ultimi anni, i Floyd Opera tornano a proporre buona musica anche durante questa stagione estiva. La band affronterà i prossimi appuntamenti proponendo qualche nuovo innesto nel gruppo e un deciso ritorno alle origini. Al pubblico saranno infatti proposti i brani di maggior successo dei Pink Floyd. Il primo appuntamento dell’estate 2018 è per l’8 agosto al teatro sannita di Pietrabbondante. Nel frattempo i Floyd Opera sono riusciti a farsi apprezzare anche fuori regione. I risultati si vedono. La band è stata infatti contattata anche per esibirsi in Sicilia, in uno scenario unico, la valle dei templi di Agrigento.