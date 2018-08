San Basso, si rinnova la suggestiva processione in mare a Termoli: fede, tradizione e festa di popolo

Tre giorni di festa in onore di San Basso, patrono di Termoli e dell’intera diocesi. La messa del mattino celebrata in cattedrale dal vescovo, Gianfranco De Luca, ha aperto il programma delle iniziative religiose per condividere il senso di un evento che si lega alla fede, alla tradizione marinara e all’identità del territorio. La statua di San Basso è stata portata in spalla fino alla banchina del porto per essere posta a bordo del peschereccio ‘Pegasus’ come stabilito dal sorteggio di metà luglio in piazza Duomo. Il Nuovo Trenta Carrini ha accolto le autorità e il San Pio la banda. Una processione questa volta più corta a causa del mare mosso ma un’emozione che si rinnova.

Presenti, tra gli altri, il presidente della regione, Donato Toma e rappresentanti delle autorità civili e i miliari del territorio e della marineria. Una volta al largo, un momento di preghiera e si è rinnovato il lancio della corona in memoria di tutti i caduti del mare.

Dal senso religioso alle iniziative ricreative e di coinvolgimento popolare sui pescherecci e tra le comitive di famiglie e tanti amici che si ritrovano in questa occasione.

La statua di San Basso resta fino a sera sul peschereccio Pegasus prima di una breve processione fino al mercato ittico per la venerazione dei fedeli. Alle sei del quattro agosto si rinnova la suggestiva messa dell’aurora.