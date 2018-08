Capracotta tra Pezzata, cultura, sport e spettacoli: il calendario degli eventi estivi

Grazie al gioco di squadra tra Comune, Pro loco, associazioni e commercianti, anche questa estate a Capracotta viene propone un cartellone di eventi davvero ricco. Quello di maggior richiamo è la Pezzata, una delle più antiche sagre d’Italia: appuntamento domenica 5 agosto a Prato Gentile. Ma non è di certo l’unico. Tra gli altri appuntamenti in agenda, da segnalare gli incontri con don Luigi Ciotti e Mimmo Locasciullli, oltre alla giornata dedicata a Erasmo Iacovone, calciatore originario de paese altomolisano e bandiera del Taranto. Mentre per gli amanti dello sport e della natura, da segnalare la gara di corsa in montagna Capracotta Trail, organizzata dallo sci club. Insomma: ce n’è davvero per tutti i gusti.