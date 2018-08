Guasto alla Tac e posti letto carenti, proteste al Veneziale di Isernia

Protestano gli utenti del pronto soccorso di Isernia. A causa di un guasto – affermano – al Veneziale non è possibile fare la Tac. Di conseguenza tutti i pazienti che devono sottoporsi a questo esame devono essere trasferiti al Cardarelli di Campobasso.

Nel frattempo torna a farsi sentire anche il problema dei posti letto: prima del ricovero in reparto, diversi pazienti sono costretti a sostare nel reparto dell’emergenza per diversi giorni.