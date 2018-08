Più sicurezza in mare: torna per agosto il soccorso in acqua dei vigili del fuoco

Dopo il successo del 2017 torna anche quest’anno il presidio in acqua dei vigili del fuoco per garantire maggiore sicurezza in mare durante il periodo clou dell’estate. Un progetto condiviso da Regione, Prefettura, Vigili del fuoco e i 4 comuni della costa molisana, Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Il servizio partirà il 3 agosto e sarà garantito nei fine settimana e quotidianamente nei 10 giorni a cavallo di ferragosto. Quattro vigili del fuoco addestrati e due mezzi. Una moto ad acqua con la possibilità di agganciare una barella e un gommone, che saranno attraccati al circolo della vela di Termoli e al porto. Ci sarà un servizio di pattugliamento costante e di intervento in caso di emergenza. I soccorsi – come spiegato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Cristina D’Angelo – verranno sempre coordinati dalla Capitaneria di porto.

La convenzione è stata siglata nella sala consiliare di Termoli alla presenza dei sindaci dei Comuni, dell’assessore Nicola Cavaliere per la Regione e di Pierpaolo Pigliacelli per la Prefettura. I sindaci hanno tutti sottolineato l’importanza di offrire a turisti e cittadini non solo un mare pulito, ma anche un mare sicuro.