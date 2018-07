Pettoranello. Serata di solidarietà in ricordo di Francesco Macari

Francesco Macàri, 28 anni, era un giovane di grande talento. Grazie alla sua passione per la musica avevano cominciato a conoscerlo e ad apprezzarlo non solo nel suo paese di origine, ma anche nelle province vicine. Una brutta malattia ha purtroppo messo la parola fine ai suoi sogni, strappandolo all’affetto dei suoi familiari e delle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ma lui continua a far parlare di sé. Soprattutto continua ad aiutare gli altri. Proprio nel suo ricordo, infatti, a Pettoranello è stata organizzata la manifestazione “solidarietà sotto le stelle”, allietata dalla musica dell’orchestra “Ballando Sanremo” e dalle degustazioni di specialità gastronomiche. Il ricavato sarà devoluto all’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie. A sostenere con forza questa e altre iniziative analoghe c’è naturalmente anche tutta la famiglia di Francesco. Dal dolore immenso per la perdita di una giovane vita è dunque germogliato un seme che sta dando speranza ad altre persone. L’Associazione “La musica nel cuore”, già da diversi anni promuove iniziative per finanziare progetti con finalità sociali. Finora sono stati raccolti 12mila euro.