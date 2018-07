Operazione della Guardia di Finanza in A14: sequestrati oltre un chilo di cocaina e cobret. Un arresto

Operazione della Guardia di Finanza nella lotta ai traffici illeciti di stupefacenti. Sequestrati un chilo e cento grammi di cocaina, oltre 19 grami di cobret e arrestata una persona. Nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di sicurezza per la stagione estiva 2018 predisposto dal comando provinciale di Campobasso, nella giornata di ieri, domenica 19 luglio, lungo il tratto autostradale dell’A/14, in prossimità dell’uscita del comune di Termoli, i finanzieri della Tenenza di Larino hanno notato un’autovettura procedere ad alta velocità in direzione Nord, poi bloccata per un normale controllo di polizia nei pressi dell’area di servizio denominata “Trigno”, nel Comune di Montenero di Bisaccia. I finanzieri, insospettiti anche dallo stato di agitazione del conducente del veicolo, procedevano ad un minuzioso controllo del mezzo a seguito del quale venivano rinvenuti chilogrammi 1,100 di cocaina e 19,683 grammi di cobret. I militari hanno poi provveduto a contattare il magistrato di turno della procura della repubblica di Larino, Marianna Meo, e d’intesa col Pm hanno sequestrato l’ingente quantitativo di droga scoperta e arrestato il pusher, associandolo alla casa circondariale di Larino