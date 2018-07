A Larino torna la rassegna delle Carresi: una domenica ricca di iniziative

A Larino tutto pronto per la nona edizione della rassegna delle Carresi. L’evento è in programma domenica pomeriggio dalle 16 fino a tarda sera con la partecipazione dei rappresentanti degli eventi che si svolgono nel corso dell’anno.

Tradizioni, identità, storia e cultura che consolidano anche un rapporto speciale tra l’uomo e gli animali.

In serata spettacoli in piazza con i MACCABBARRI di Pescara e gli ETNOMUSICANTES. Non mancheranno laboratori, visite guidate, stand gastronomici e la sagra del vitello marchigiano.

Eventi a cura del Comitato rassegna delle carresi con il patrocinio del Comune e della Pro loco di Larino.