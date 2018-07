Termoli, maggioranza approva la variante al Prg: il progetto del tunnel va avanti. Ora tocca alla Regione

Un Consiglio comunale decisivo a Termoli per realizzare un’opera che riguarda il futuro della città. Un progetto voluto dall’amministrazione Sbrocca con un doppio canale pubblico e privato in un project financing da diciannove milioni di euro finito anche al centro di contestazioni e ricorsi da parte dei Comitati e a, vario titolo, dell’opposizione.

Con i voti della maggioranza è stata approvata la variante al piano regolatore generale che spiana la strada al tunnel di collegamento tra il porto e il lungomare e a vari interventi con un parcheggio multipiano in piazza Sant’Antonio, recupero di Pozzo Dolce e altre opere.

In Consiglio sono arrivate le “controdeduzioni” alle ventiquattro osservazioni presentate ma non accolte dalla maggioranza (approvate dall’opposizione) e che hanno coinvolto comitati, residenti, commercianti e altre parti.

Un passaggio necessario prima di approvare il progetto e spedirlo a Campobasso in Regione per altri novanta giorni di tempo prima di aprire, in caso di parere favorevole, la fase del cantiere. Diversi gli interventi in sala consiliare dove erano presenti anche i rappresentanti dei ‘No tunnel’.

Un’opera che divide le opinioni in città: l’amministrazione comunale continua a sostenere la bontà del progetto condiviso con il partner privato della De Francesco Costruzioni ed è convinta che tutto l’intervento di mobilità sostenibile migliorerà Termoli nel suo insieme.

La minoranza non ha partecipato al voto evidenziando dubbi sulla legittimità di tutto il procedimento e altri aspetti rinnovando un dato politico come un ‘no’ a questo tipo di programmazione. Il coordinamento ‘no tunnel’ che più volte ha ribadito la necessità del referendum continua a protestare e non manca il ricorso al tribunale amministrativo regionale che punta a bloccare le procedure amministrative e frenare un progetto che, se realizzato, cambierà il volto della città. Ora la palla alla Regione in attesa di novità sulla agognata questione del tunnel.