All’ospedale San Timoteo di Termoli autopsia sul corpo di Donato Campofredano, il giovane di 21 anni di Guglionesi che ha perso la vita in un incidente con la moto avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 luglio lungo la Statale 16 in territorio di Petacciato. L’esame servirà a fare chiarezza sulle cause della morte e a fornire ulteriori elementi alla Procura di Larino che sta indagando con il sostituto, Marianna Meo, per accertare la dinamica dello scontro. Intanto, si aspetta il nulla osta ai funerali del 21enne: il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino. In paese resta aperta la chiesetta della villa comunale dove tante candele restano accese tra momenti di silenzio e preghiera.