Termoli capitale del cous cous: un investimento per promuovere un cibo sano e il territorio

Termoli capitale del cous cous. Quattro giorni di eventi, ospiti internazionali, gusto, musica e intrattenimento. Un progetto lungimirante voluto dall’azienda Martino, leader del settore in Italia, per celebrare un alimento unico ma ancora poco conosciuto nel nostro paese con un festival di colori e sapori e un viaggio personale alla ricerca del gusto perfetto. Sul grande palco allestito al piazzale del porto quattro concerti di grido e nomi di spicco con i Morcheeba e il nuovo album Blaze Away, Carl Brave x Franco 126 tra fan scatenati e un sound coinvolgente, il tour di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, ancora il summer tour dei Negrita.

Ai concerti sono state abbinate numerose iniziative tra sport, tornei di beach soccer tre per tre, musica, ballo, show cooking e arte culinaria con la madrina, la chef stellata Cristina Bowerman, Elis Marchetti chef di Alice Tv e la blogger di giallo zafferano Simona Novarini. Presente anche il testimonial di eccezione, Cosimo De Angelis, campione mondiale di body bulding nella categoria manphisyque. Media partner di DEGUSTICOUS Rds e Cairo editore. Tanti eventi condivisi anche con diversi operatori e associazioni locali. Per la Martino una lunga tradizione familiare che non ha saputo rinunciare all’innovazione.