Giovani capaci e coraggiosi scommettono in agricoltura: la Coldiretti premia gli ‘Oscar Green’

Giovani capaci e coraggiosi che hanno scommesso in un settore portante dell’economia regionale, quello dell’agricoltura. Tante idee, l’impegno e la consapevolezza di non voler abbandonare questa terra. Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato all’undicesima edizione, che punta a valorizzare proprio il lavoro di tanti giovani come loro.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere un’agricoltura sana partendo dai migliori progetti e da idee innovative. Impresa tre punto terra, campagna amica, sostenibilità, fare rete, noi per il sociale, creatività. Delle 6 categorie in gara in Molise sono state selezionate quattro aziende. Per campagna amica “Masseria D’Onofrio”, di Alessia D’Onofrio; per creatività “Agrinova” di Vito Genovese; per impresa tre punto terra “L’Essenza della Natura” di Rosanna De Paola; categoria sostenibilità “Green Cap” di Daniela Fantacone.

La cerimonia di premiazione si è svolta al circolo della vela di Termoli. Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, il presidente della Camera di Commercio, Paolo Spina, il prorettore, Fabio Pilla, Giuseppe Spinelli, delegato confederale di Coldiretti e Carmelo Troccoli, segretario nazionale Giovani Impresa dell’associazione. Gli interventi sono stati moderati dal collega, Giovanni Di Tota.