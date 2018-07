A Larino l’ultimo saluto a Michele Cesaride. Il parroco ricorda San Pardo: “Un carro d’amore che porta a una vita nuova”

Lutto cittadino a Larino per i funerali di Michele Cesaride, l’autista di pullman di 47 anni morto lo scorso 19 luglio in seguito a un’emorragia cerebrale.

Una vicenda dolorosa e dai contorni ancora da chiarire finita anche al centro di un’inchiesta della Procura frentana.

Grande la commozione in piazza Duomo dove in tanti hanno affollato la Cattedrale per dare l’ultimo saluto a una persona molto conosciuta e stimata.

Ad accompagnare il feretro di Michele, la moglie Beatrice e i figli Domenico e Gilda, circondati dall’affetto di amici e parenti.

La messa è stata celebrata dal parroco, don Costantino, che nell’omelia si è rivolto alla famiglia ricordando il gesto della donazione degli organi che ha consentito di salvare due vite: “Lui continua ad essere vivo perché ha donato parte di sé, perché quello che si fa con il cuore non si perde mai”. Il sacerdote ha dedicato a Michele anche un passaggio del tradizionale canto della laudata di San Pardo: “Tocca, carriero mio, su carro d’amore”. “Ecco – ha aggiunto – oggi tocchiamo quel carro di amore che porta Michele ad una nuova vita”.