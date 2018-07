Ad Agnone lo conoscevano tutti e tutti gli volevano un gran bene. Al Santa Lucia Park, l’attività gestita Michele Sallustio, ci si andava per un tuffo in piscina, per praticare pesca sportiva o per fare un pic-nic. Bastava un attimo per entrare in sintonia con lui. L’incredulità, il dolore e le testimonianze d’affetto nei suoi confronti hanno letteralmente invaso i social. La sua morte ha scosso anche San Pietro Valle, frazione di Frosolone, dove era nato e dove vivono alcuni suoi familiari. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio sulla Trignina, nel territorio di Civitanova del Sannio, sul viadotto posto a una manciata di chilometri dal bivio per Bagnoli del Trigno. Michele Sallustio, alla guida della sua Hyundai station wagon, stava procedendo in direzione Isernia. Per cause che accerteranno i Carabinieri della compagnia di Agnone e della stazione di Pietrabbondante, ha perso il controllo della sua auto che è andata a schiantarsi contro un camion Iveco. La Hyundai si è ridotta a un groviglio di lamiere. Per il 54enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ha perso la vita sul colpo. Oltre ai militari dell’Arma sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli uomini dell’Anas. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Notevoli i disagi al traffico. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. I mezzi sono stati deviati verso Agnone e Pietrabbondante, in modo da consentire ai Vigili del fuoco di rimuovere i mezzi incidentati e al personale dell’Anas di rimettere in sicurezza la strada. Nel frattempo i Carabinieri continuano a lavorare per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che la Hyundai di Michele Sallustio sia sbandata a causa della pioggia. Oggi alle 16:30 ad Agnone, nella chiesa di San Marco, l’ultimo saluto.