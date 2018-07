“Made in Frosolone” è l’iniziativa di un gruppo di ragazzi che mira a promuovere e valorizzare l’artigianato, l’arte e la creatività frosolonesi. La bottega si colloca nel cuore del centro storico del paese altomolisano famoso in tutto il mondo per la lavorazione dell’acciaio e che vanta il riconoscimento dei “Borgi più belli d’Italia”. La piccola realtà commerciale consiste nella raccolta e vendita di prodotti artigianali del territorio: forbici e coltelli, lavorazioni in legno e in pietra, souvenir fatti a mano, dipinti realizzati da giovani artisti del luogo, oggettistica vintage e antiquariato. Inoltre all’interno della bottega anche un angolo dedicato alla lettura e alla musica per dare spazio alla creatività dei visitatori e degli associati. Gli utili saranno destinati alla neo associazione “Centro Storico Frosolone” che ha per oggetto sociale la promozione e la valorizzazione della cultura storica e artigianale e il rilancio, turistico e sociale, del centro storico di Frosolone. In occasione dell’inaugurazione, sabato 21 luglio, si è tenuta anche una mostra delle cartoline antiche del paese. Gli orari della bottega: dal lunedì alla domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.