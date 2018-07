“Opere ed omissioni”, Pupi Fuschi espone le sue opere a Isernia

I quadri prendono forma con l’acquerello, con la china, con un accenno di acrilico e persino con la penna bic. Sullo sfondo c’è il colore rosso che, insinuandosi tra donne senza volto (o in barattolo) e cavalli al galoppo, finisce per ritagliarsi un ruolo da coprotagonista. C’è questo e molto altro nelle opere di Pupi Fuschi, artista siciliana di fama nazionale che in questi giorni espone a Isernia, nei locali della galleria Spazio 180. “Opere ed omissioni” – questo il titolo della mostra curata da Carmen D’Antonino – non può non colpire l’osservatore. Prima lo disorienta, poi comincia a trasmettere emozioni e sensazioni che non possono essere descritte a parole. All’inaugurazione della mostra – che proietta Isernia in una dimensione nazionale – ha partecipato anche l’autrice delle opere esposte in galleria. A suo avviso il Molise – ricco di storia e cultura – può diventare un punto di riferimento per il mondo dell’arte, anche ospitando per periodi più o meno lunghi gli stessi artisti. Per visitare la mostra di Pupi Fuschi c’è tempo fino a domenica 15 luglio. Intanto alla galleria spazio 180 si lavora già alla prossima esposizione, altrettanto significativa. Dalla Sicilia si volerà infatti in Costa d’Avorio. O, meglio, in un centro d’accoglienza, dove il gallerista Gennaro Petrecca ha scoperto un artista davvero promettente.