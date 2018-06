AmbientaMente, appuntamento a Isernia con il meeting internazionale di bioetica

“Diritti ambientali e diritti dell’individuo”: questo il tema scelto per settima edizione di “Ambientamente”, il meeting internazionale di bioetica della biosfera come sempre di scena a Isernia. Esperti provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono confrontati su tematiche quanto mai attuali. Una di queste riguarda la necessità di trovare un punto d’incontro tra l’esigenza di proteggere l’ambiente dalle fonti d’inquinamento e il diritto al lavoro dei cittadini. Emblematico, da questo punto di vista, il caso dell’Ilva di Taranto: “Per un periodo il dibattito – ha spiegato Raffaele Prodomo, dell’Istituto italiano di bioetica – è stato: vogliamo più salute o più lavoro? Si è creata una dicotomia. Una contraddizione, questa, che ha caratterizzato per anni il dibattito sull’Ilva di Taranto, dove questa dicotomia si è posta in maniera drammatica. La soluzione non è semplice. Ma una cosa è certa: bisogna superare questo approccio dicotomico. I due valori vanni bilanciati, interpretati, integrati fra di loro”. Certo è che il diritto non resta indifferente di fronte alle ferite inferte all’ambiente. Negli anni, passo dopo passo, si è svoluto, grazie anche allo stimolo dato dalle riflessioni di natura etica e filosofica: “C’è intanto una maggiore attenzione agli animali non umani – ha detto Franco Manti, docente di etica sociale all’Università di Genova – e poi anche verso l’ambiente che ci circonda. Qual è la prospettiva? Abbiamo il dovere di affermare un nostro diritto e un diritto delle generazioni future a una sopravvivenza almeno pari a quella che abbiamo noi oggi. Ed è quella del prenderci cura di noi, di quanto circonda e degli altri, intendendo per gli altri non solo gli umani, ma anche gli animali non umani”. Per i medici in cima alla scala delle priorità c’è naturalmente il diritto alla salute e dunque la necessità di avere la massima cura dell’ambiente. La politica e confronti come quello organizzato a Isernia possono fare molto da questo punto di vista, ha sottolineato Raffaele Iandolo, presidente nazionale dell’albo degli Odontoiatri: “Lo scopo della politica è soprattutto quello di mettere d’accordo i diritti individuali con i diritti dell’ambiente, cioè tutelare l’ambiente e contemporaneamente non andare a discapito del cittadino e soprattutto degli aspetti legati alla sua salute. Perché un ambiente inospitale, un ambiente maltrattato, si riverbera negativamente nei confronti del cittadino. Il compito di questo convegno e di questi studiosi – ha concluso – è proprio quello di far andare d’accordo la tutela dei diritti individuali e la tutela dell’ambiente”.