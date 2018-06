“Anime vicine e lontane nel nostro patrimonio artistico”: questo il tema della terza edizione del concorso letterario indetto dai Borghi della Lettura, il network che abbraccia nove regioni italiane e che sta portando avanti una serie di progetti per costruire un’offerta di turismo tematico convincente nei paesi e nelle città entrate a far parte di questo circuito. Anche il concorso va in questa direzione. Racconti e poesie aiutano a far conoscere le storie, i monumenti, i palazzi e gli angoli più nascosti dei nostri borghi. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Isernia, nella libreria Enzo Della Corte. Il primo premio della sezione narrativa è stato assegnato a Katia Nicosia, studentessa liceale originaria di Caserta. Nel suo racconto mette in evidenza i pregiudizi nei confronti delle donne e che lo scorrere del tempo non ha affatto cancellato. Il primo premio della sezione poesia è invece andato a Loriana Lucciarini. Proveniente da Viterbo, ha scelto di parlare del massacro di Sant’Anna di Stazzema, avvenuto durante la seconda guerra mondiale.