Estate termolese, presentato il cartellone: da Roy Paci e Max Giusti al “Cous cous festival” con artisti nazionali

Un cartellone di eventi pensato a 360 gradi per coinvolgere ogni fascia d’età dando spazio alle associazioni e ad altre realtà del territorio che contribuiscono alla riuscita delle iniziative. Il lancio dell’estate termolese a metà giugno con una stagione che si appresta ad entrare nel vivo. Musica, cultura, arte, famiglie, bambini, feste e solennità di quartiere, sport, feste e tradizioni popolari e molto altro. Un ventaglio di iniziative: da Roy paci e aretuska che chiuderanno la festa di San Basso a Max Giusti con Cattivissimo Max e Serena Dandini che sarà tra gli ospiti dell’aut aut festival. Il 23 giugno concerto di Samuel Storm con il progetto Sprar ‘Rifugio sicuro’, il food truck festival a inizio agosto con Makeda e Apres la classe. Per la prima volta, dal 19 al 22 luglio, il cous cous festival a cura di un privato e a pagamento con i concerti dei Morcheeba, Carl Brave e Franco 126, Max Pezzali, Nek, Francesco Renga e i Negrita. Seconda edizione del festival Musurplage e quarta per il termoli jazz festival a fine agosto con artisti di calibro dai Tortured Soul, Walter Ricci, The Snips, Max Ionata Daniele Sorrentino e Nichi Nicolai. Ancora il festival del sarà, l’Agorà della Diocesi, la notte bianca dei bambini, mostre, mercatini e altre iniziative delle associazioni. Non mancheranno gli eventi come l’incendio del castello, la sagra del pesce, il festival del folklore e altri classici dell’estate. Spazio anche ad attività di prevenzione con l’Unione ciechi, diabete e altre attività. Il cartellone è stato presentato dal sindaco, Angelo Sbrocca, con il delegato alla Cultura, Michele Macchiagodena, e i responsabili della struttura comunale. Il budget dell’estate termolese si aggira sui 240mila euro. Una città che si prepara anche ad accogliere migliaia di turisti e a definire tutte le misure in termini di sicurezza e di parcheggi con un servizio navetta che sarà attivato in occasione degli eventi di punta.