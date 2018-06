Sono in corso gli incontri per stabilire le date del fermo pesca che interesserà anche la marineria termolese. Il possibile stop di cui si parla andrebbe a bloccare le attività dal 27 agosto al 7 ottobre 2018 per quanto riguarda la fascia che va da San Benedetto del Tronto a Termoli mentre per l’area che va da Manfredonia a Bari si ipotizza il fermo dal 30 luglio al 9 settembre 2018. Dopo la riunione al Ministero Domenico Guidotti, presidente di Federcoopesca Molise, sta seguendo da vicino la questione e ha evidenziato anche un altro aspetto: “Vengono pagati ai marittimi solo 30 giorni mentre le imprese aspettano ancora il pagamento degli indennizzi del fermo di due anni fa. È una situazione assurda che va risolta al più presto” ha concluso il rappresentante di categoria.