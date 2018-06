Un anziano di Campomarino è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via delle Gardenie al Lido. I Carabinieri lo hanno trovato a terra, dopo aver sfondato la porta, in quanto l’uomo di circa 80 anni non rispondeva più alle chiamate dei familiari. La morte è avvenuta, dalle prime informazioni, per cause naturali. Sul posto il 118 e la Misericordia di Termoli e i militari della locale stazione.