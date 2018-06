Agnone. Ritrovato in buone condizioni nel Lazio il farmacista scomparso due settimane fa

È stato ritrovato in provincia di Rieti, Antonio Angelo Tiberio, il farmacista di Agnone di cui non si avevano notizie da un paio di settimane. É stato rintracciato in autostrada da un ingegnere agnonese di 28 anni, Nicola Paolantonio, nell’area di servizio di Magliano Sabina. Dopo aver avuto conferme sul numero di targa della sua auto – ha spiegato il giovane a L’Eco dell’Alto Molise – ho subito chiamato i suoi familiari. Al momento del ritrovamento, Antonio Tiberio era in buone condizioni di salute. Del caso si era occupato anche “Chi l’ha visto?”.