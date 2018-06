Chiauci. S. Antonio da Padova, si ripete il rito della distribuzione del pane

La ricorrenza di Sant’Antonio da Padova è molto sentita a Chiauci. Probabilmente è la più importante, visto che c’è chi torna anche dall’estero pur di esserci. La festa è cominciata come sempre di buon mattino, con la rituale benedizione del pane da parte del parroco, don Pietro Monaco. Dopo una ricca colazione – e senza rinunciare a una fetta di formaggio fresco – ci si incammina per le vie del paese. Il pane viene infatti distribuito in ogni casa. Un gesto molto significativo. Se in passato queste pagnotte consentivano di dare un aiuto concreto alle famiglie più bisognose, oggi assumono un valore simbolico. Rappresentano un momento di condivisione al quale i chiaucesi non intendono rinunciare. La tradizione della distribuzione del pane attualmente viene portata avanti da sedici famiglie, a coppie di otto. Ogni anno, cioè, la festa viene organizzata da due nuclei familiari. La signora Giovanna Sacco è tornata dalla Svizzera per aprire a tutti le porte della sua casa. Ha organizzato la festa insieme a Quintino Pallante, discendente delle famiglie Di Pilla e Iacobucci, la stessa che diede origine a questa tradizione in un periodo in cui il paese fu segnato dalla carestia. Da allora questa usanza si è ripetuta di anno in anno, fino ad arrivare ai nostri giorni.