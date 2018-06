Campobasso – Una donna minaccia di buttarsi giÃ¹ dal quarto piano. Provvidenziale l’intervento del sindaco Battista

Si sono vissuti attimi di paura, a Campobasso, in un’appartamento di via Gramsci, nel popoloso quartiere Cep. Intorno alle 13 una donna di 60 anni si è affacciata da una finestra al quarto piano di una palazzina ed ha cominciato ad urlare, minacciando di buttarsi giù. Sul posto, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118, pronti ad intervenire. La donna qualche minuto prima aveva chiesto di parlare con il sindaco Battista che si è precipitato pure lui sul posto, riuscendo a farsi aprire dalla donna che si era barricata in casa. Antonio Battista ha parlato a lungo con lei, riuscendo a tranquillizzarla. Dopo circa mezz’ora l’ha convinta a far aprire la porta per far entrare i medici che l’hanno soccorsa e condotta in ospedale. Provato, il sindaco, per la vicenda umana della quale non ha voluto fornire particolari. Si è limitato a dire che la richiesta della donna non riguarda un posto di lavoro o altro che possa riguardare l’amministrazione comunale. Sindaco dunque provato ma contento di essere riuscito a salvare la vita alla donna.