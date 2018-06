Calenda (Lega): “La Regione a fianco dei lavoratori rimasti fuori dai processi produttivi”

Lavoratori ex Ittierre, sul tema interviene con una nota la consigliera regionale della Lega, Filomena Calenda. “A brevissimo, entro i primi giorni del mese di luglio – scrive Calenda – scade la loro mobilità, per cui non avranno più alcun sostegno economico. Ho immediatamente contattato il presidente della Regione – ha proseguito la consigliera leghista – e con l’assessore Mazzuto abbiamo concordato le procedure da seguire per non lasciare soli i lavoratori in questa fase delicata”.

“Sono oltre 1000 i lavoratori rimasti fuori dai processi produttivi in tutta la regione. In assenza di interventi specifici, saranno senza più sostegno economico”, ha concluso Filomena Calenda.