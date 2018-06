Finisce su “Chi l’ha visto?”, il caso di Angelo Tiberio, 60 anni, titolare di una farmacia nel centro storico di Agnone, di cui si sono perse le tracce da quasi un paio di settimane. Sul sito web della trasmissione Rai è stata pubblicata la sua foto una scheda anagrafica. Tiberio si è allontanato con la sua auto, una Citroen C4, portando con sé solo i documenti e le chiavi di casa. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Agnone hanno intensificato le ricerche in zona. L’altro giorno un elicottero ha anche sorvolato l’Alto Molise. Effettuate verifiche anche nei porti, negli aeroporti e sulle autostrade, ma dell’uomo e della sua auto per ora non ci sono tracce.