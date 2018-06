Matrice – Esplode una bombola del gas, una donna ricoverata in ospedale

Tragedia sfiorata oggi, 11 giugno, nel primo pomeriggio a Matrice, paese alle porte di Campobasso. Un’abitazione è stata letteralmente sventrata in seguito all’esplosione di una bombola del gas. Ferita una persona che è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata al Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Al momento dello scoppio la donna, insieme alle figlie, si trovava all’esterno della casa. Circostanza, questa, che probabilmente ha salvato loro la vita. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione danneggiata dallo scoppio e la zona circostante.